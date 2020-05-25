В детских оздоровительных лагерях Выборгского района готовятся к предстоящей летней кампании

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, во всех летних лагерях района готовятся к приему детей: проводятся уборки и дезинфекции, идет ремонт, обновляются коммуникации. Проведение масштабной санитарной обработки запланировано перед официальным открытием летнего отдыха.

В подготовительный период в детских оздоровительных лагерях проведена серьезная работа по оснащению территорий всем необходимым согласно требованиям МЧС, Роспротребнадзора и других ведомств.

Председатель наблюдательного совета автономного учреждения "Детские оздоровительные лагеря" Марина Петрова отметила, что в 2020 году на подготовку лагерей из местного бюджета было выделено 22 миллиона рублей, а из средств областных депутатов – более 1 миллиона.

За эти средства удалось сделать многое. В ДОЛ "Спутник" и "Зеленый остров" обновляются скважины для питьевых и хозяйственных нужд, ремонтируются корпуса, дискозал, обновляются полы в помещениях и многое другое. В лагере "Волна" уже проведена замена старой трансформаторной подстанции, ведется ремонт водонапорной башни и линии электропередач. В лагере "им. Ю.Гагарина, благодаря средствам областных депутатов, отремонтируют баню, столовую и частично детский корпус.

Родителям, оплатившим путевки заранее, будут предложены различные варианты отдыха детей – перенос смены, другой лагерь или иные варианты.

Директор АУ "Детские оздоровительные лагеря" Елена Кярема" подчеркнула, что, несмотря на ситуацию в связи с корононавирусной инфекцией, все учреждения готовятся к приему ребят.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности детей, санитарно-эпидемиологическому благополучию в оздоровительных лагерях в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и МЧС России. Сейчас мы ждем распоряжение губернатора Ленинградской области, в котором будут определены дата начала летних смен, их количество и сроки.

В Выборгском районе функционирует автономное учреждение "Детские оздоровительные лагеря", в состав которого входят ДОЛ "Спутник", ДОЛ "Волна", ДОЛ "Зеленый остров", ДОЛ "Им. Ю. Гагарина".