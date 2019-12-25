Послабления для рестораторов ожидаются только на третьем этапе отмены ограничительных мер.

Петербургские рестораторы рассказали о планах открытия заведений общепита. Ранее стало известно, что кафе и рестораны в городе откроются на третьем этапе отмены ограничительных мер - не раньше июля. По прогнозам участников рынка, если эти планы реализуются, то примерно 30% заведений уже не возобновят работу. Об этом пишет РБК.

Точных сроков открытия заведений общепита власти не называют. Это лишает бизнесменов возможности планировать свою работу. Если запреты, связанные с коронавирусом, продлятся на август, то не откроется половина ресторанов и кафе, считают специалисты.

По мнению рестораторов, не спасет отрасль и открытие летних веранд. При этом возобновление деятельности даже в ограниченном режиме станет более серьезной поддержкой отрасли, чем работа на вынос.

Ранее мы писали, что торговые центры в Петербурге откроют лишь в конце июля.

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