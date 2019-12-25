Октябрьский суд Петербурга отметил 300-ю эвакуацию

Его сотрудники чаще всего выходили на улицу.

Петербургские суды 7 февраля "отпраздновали" 300-ю эвакуацию. Необычной датой поделилась объединенная пресс-служба судов города. Как с иронией отметили в пресс-службе, победителем, чаще всего выходившим на улицу во время эвакуаций, стал Октябрьский суд.

В пятницу анонимные минеры "подложили" бомбы не только в Октябрьский и Красногвардейский суды, но и в десятки детских садов. Шантажисты пообещали докучать городским учреждениям звонками, если Роскомнадзор заблокирует все почтовые сервисы, используемые минерами. Анонимы пригрозили, что собирают телефонную базу для своих надоевших петербуржцам проделок.

Ранее мы рассказывали, что клиенту банка в Петербурге пришлось понервничать перед визитом в банк его 88-летней мамы.

Фото: Piter.TV; объединенная пресс-служба судов Петербурга