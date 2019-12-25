Петербуржскому клиенту «МТС банка» пришлось понервничать перед визитом в банк его 88-летней мамы

В итоге, правда, все прошло хорошо, но этот клиент просит банк ввести систему записи на время для запросов по вкладам

Одному из клиентов "МТС банка" в Петербурге пришлось понервничать перед визитом в кредитное учреждение его 88-летней мамы, следует из отзыва, опубликованного на одном из сайтов, освещающем жизнь банковского сообщества.

Как написал этот клиент, у его мамы заканчивал вклад, она хотела приехать в банк и открыть новый вклад. Она очень пожилая, стоять в очереди, конечно, не могла. Петербуржец, желая решить эту проблему, заранее позвонил в контакт центр банка. Объяснил ситуацию, а ответ - "ничем не можем помочь". Он пытался связаться с отделением банка, в которое собиралась идти его мама, чтобы обсудить возможность прихода к определенному времени, или хотя бы проконсультироваться, в какое время обычно меньше клиентов. Но в контакт-центре ему не смогли помочь. "Мы не знаем когда и сколько будет клиентов, обслуживание в порядке живой очереди", - приводит петербуржец в отзыве слова сотрудника контакт-центра.

В этой ситуации он написал свой отзыв на сайт.

В тот же день банк ответил ему: "информацию о Вашем приходе мы направили в наше отделение. Коллеги ждут Вас завтра и постараются решить все вопросы". Банк также принес клиенту извинения за доставленные неудобства. Кроме того, петербуржцу звонила сотрудница банка Ольга, которая обещала помочь сделать так, чтобы его маме не пришлось долго ждать в банке.

"Я очень благодарен Ольге за помощь и разумный подход к ситуации. Сожалею только, что помощь пришла после моего отрицательного отзыва", - написал петербуржец.

В итоге все прошло хорошо. "Мама побывала в отделении, сотрудники отделения выполнили ее запрос идеально", - засвидетельствовал клиент. Вместе с тем 16 января он написал: "повторю просьбу банку - проинструктировать сотрудников контакт-центра по работе с нестандартными ситуациями. Ну и в будущем желательно ввести систему записи на время для запросов по вкладам (во многих банках есть такая услуга)".

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Фото: Pixabay.com