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Петербургские работодатели заинтересованы в сотрудниках со знанием китайского языка
Сегодня, 10:45
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Петербургские работодатели заинтересованы в сотрудниках со знанием китайского языка

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В городе было опубликовано более 470 объявлений, в которых специалисты по кадрам искали кандидатов-китаистов. 

Работодатели Петербурга все чаще выбирают кандидатов со знанием китайского языка. Но больше всего заинтересованы в китаистах начальники в столице России. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

По итогам прошлого года российские работодатели опубликовали свыше 4 тыс. вакансий, где в обязательных требованиях к сотрудникам было указано знание китайского языка. В Петербурге было размещено более 470 объявлений, в которых специалисты по кадрам искали кандидатов-китаистов. 

Всего за январь 2022 года работодатели искали 1,2 тыс. специалистов со знанием китайского языка. В прошлом году этот показатель был на 143% ниже. 

Ранее на Piter.tv: петербургские студенты отправятся на практику в "красную зону".

Фото: Pexels

Теги: высшее образование, знаний китайского языка, поиск работы, работодатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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