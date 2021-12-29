Петербургские работодатели заинтересованы в сотрудниках со знанием китайского языка

В городе было опубликовано более 470 объявлений, в которых специалисты по кадрам искали кандидатов-китаистов.

Работодатели Петербурга все чаще выбирают кандидатов со знанием китайского языка. Но больше всего заинтересованы в китаистах начальники в столице России. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

По итогам прошлого года российские работодатели опубликовали свыше 4 тыс. вакансий, где в обязательных требованиях к сотрудникам было указано знание китайского языка. В Петербурге было размещено более 470 объявлений, в которых специалисты по кадрам искали кандидатов-китаистов.

Всего за январь 2022 года работодатели искали 1,2 тыс. специалистов со знанием китайского языка. В прошлом году этот показатель был на 143% ниже.

Ранее на Piter.tv: петербургские студенты отправятся на практику в "красную зону".

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