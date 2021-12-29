Петербургские студенты отправятся на практику в "красную зону

Студенты СПбГПМУ выйдут на практику 7 февраля.

Петербургские студенты медицинских вузов будут проходить практику в "красных зонах". Их направят в медучреждения уже сейчас вместо летней практики. Об этом сообщил "Peterburg2.ru".

Так, например, летнюю практику студентов Санкт-Петербургского Педиатрического медицинского перенесли на 7-28 февраля.

Издание обратило внимание на то, что пользователи соцсетей отнеслись к этому по-разному. Одни считают, что работа должна оплачиваться, а другие придерживаются мнения, что будущие медики должны быть готовы оказывать любую помощь, особенно в нынешних условиях, когда кадров не хватает.

На данный момент на помощь поликлиникам пришли почти 1700 студентов и 300 ординаторов.

Фото: Piter.TV