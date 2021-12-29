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Петербургские студенты отправятся на практику в "красную зону
Сегодня, 11:27
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Петербургские студенты отправятся на практику в "красную зону

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Студенты СПбГПМУ выйдут на практику 7 февраля.

Петербургские студенты медицинских вузов будут проходить практику в "красных зонах". Их направят в медучреждения уже сейчас вместо летней практики. Об этом сообщил "Peterburg2.ru". 

Так, например, летнюю практику студентов Санкт-Петербургского Педиатрического медицинского перенесли на 7-28 февраля. 

Издание обратило внимание на то, что пользователи соцсетей отнеслись к этому по-разному. Одни считают, что работа должна оплачиваться, а другие придерживаются мнения, что будущие медики должны быть готовы оказывать любую помощь, особенно в нынешних условиях, когда кадров не хватает. 

На данный момент на помощь поликлиникам пришли почти 1700 студентов и 300 ординаторов. 

Фото: Piter.TV

Теги: практика, студенты-медики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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