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Петербургские студенты приняли участие в экологической стажировке "Открытый Смольный"
Сегодня, 12:48
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Петербургские студенты приняли участие в экологической стажировке "Открытый Смольный"

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Будущие специалисты познакомились с работой отделов и управлений Комитета по природопользованию, мобильной экологической дежурной службы, отправились на экскурсию.

В Петербурге студенты и выпускники приняли участие в экологической стажировке "Открытый Смольный". Об этом сообщили в пресс-службе правительства. 

Будущие специалисты познакомились с работой отделов и управлений Комитета по природопользованию, мобильной экологической дежурной службы, деятельностью Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. 

На второй день стажировки молодые люди отправились на экскурсию по особо охраняемой природной территории "Западный Котлин", а также поучаствовали в деловой игре "Экологический инспектор". 

Отметим, что следующая стажировка начнется 16 июня. 

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: открытый смольный, практика, работа, стажировка, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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