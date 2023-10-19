Петербургские студенты приняли участие в экологической стажировке "Открытый Смольный"

Будущие специалисты познакомились с работой отделов и управлений Комитета по природопользованию, мобильной экологической дежурной службы, отправились на экскурсию.

В Петербурге студенты и выпускники приняли участие в экологической стажировке "Открытый Смольный". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Будущие специалисты познакомились с работой отделов и управлений Комитета по природопользованию, мобильной экологической дежурной службы, деятельностью Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

На второй день стажировки молодые люди отправились на экскурсию по особо охраняемой природной территории "Западный Котлин", а также поучаствовали в деловой игре "Экологический инспектор".

Отметим, что следующая стажировка начнется 16 июня.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга