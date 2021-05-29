В Петербурге выбирали лучшего сварщика 2024 года

Ежегодный конкурс направлен на привлечение внимания к профессии сварщика, которая незаменима во всех отраслях строительства .

В Петербурге стартовал конкурс профессионального мастерства "Лучший сварщик-2024". В этом году в состязании принимают участие 13 мастеров из Петербурга: работники строительных компаний и студенты колледжей. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Ежегодный конкурс направлен на привлечение внимания к профессии сварщика, которая незаменима во всех отраслях строительства.

В конечном итоге, чем качественнее и профессиональнее строители выполняют свою работу, тем лучше мы получаем жилье и социальные объекты, это все важно для горожан и для города. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Задача участников – выполнить два контрольных соединения разными методами сварки: механическая и ручная дуговая. Жюри оценивали время, скорость и качество сварки: нет ли дефектов шва, как выполнено проплавление и сколько потрачено материала. Также в этом году конкурс включает новое направление – "Мастер и ученик", где наставник и студент оцениваются как команда

Победителям вручат дипломы и сварочные аппараты в торжественной обстановке во Дворце труда 11 июня.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"