Стали известны авторы лучших профориентационных практик для школьников в Петербурге

По словам губернатора Петербурга, это важный проект для школьников. Он дает возможность выбрать будущую профессию начиная с шестого класса.

В Петербурге стали известны имена педагогов-авторов лучших в стране практик по ранней профориентации школьников 6-11 классов. Об этом сообщили в пресс-службе смольного в среду, 8 декабря.

Награды лауреатам вручали губернатор Александр Беглов и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Церемония состоялась в рамках заключительного этапа Всероссийского проекта "Билет в будущее".

Беглов выразил благодарность, что Северная столица стала первой площадкой этого проекта. По словам губернатора Петербурга, это важный проект для школьников. Он дает возможность выбрать будущую профессию начиная с шестого класса.

Отметим, что в городе существуют специализированные лаборатории, а различные учебные заведения часто дают возможность ученикам школ задолго до поступления понять, что их интересует и где они в дальнейшем смогут работать.

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