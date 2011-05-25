"Красный волк охраняет природу" вместе с юными петербуржцами

Проект "Красный волк охраняет природу" проводят для школьников каждый год.

В четверг, 25 ноября, в пресс-службе комитета по природопользованию сообщили Piter.tv, что в этом году в мероприятиях проекта "Красный волк охраняет природу" приняли участие почти 5 тыс. юных жителей нашего города.

Отметим, что традицию проведения экозанятий сохраняют в городе уже шесть лет. Цель проекта состоит в том, чтобы воспитать экологически-ответственное поведения и экологическую культуру. Занятия в игровой форме предназначены для детей 6–10 лет и проходят в детских садах, младших классах школ, а также в коррекционных школах, детских лагерях, на площадках городских фестивалей и других культурно-массовых мероприятий Петербурга.

Так, ребятам в игровой форме рассказывают о способах сбережения электроэнергии, напоминают о животных, занесенных в "Красную книгу", учат грамотно обращаться с отработанными батарейками и объясняют, почему необходимо экономно расходовать воду и другие природные ресурсы.

В 2021 году педагоги-аниматоры провели 152 эколого-просветительских занятия в 50 образовательных учреждениях 17 районов города.

Серия мероприятий будет продолжена в следующем году в новом формате. Чтобы принять участие в проекте, школы и другие учреждения могут подать заявку на проведение экозанятий в комитет по природопользованию.

Фото: Комитет по природопользованию / Вконтакте