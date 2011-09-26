На фоне дефицита кадров работодатели Петербурга начали повышать зарплаты

Между тем, среди безработных Петербурга на бирже труда сегодня зарегистрированы лишь 22% людей.

В понедельник, 18 октября, аналитики сервиса SuperJob поделились данными анализа рынка труда Петербурга за последний год. Эксперты отметили, что работодатели начали повышать зарплаты востребованным сотрудникам из-за дефицита кадров.

Высокий рост демонстрируют ИТ и строительство (26,3% и 18,3% по сравнению с прошлым годом соответственно). Год назад в этих сферах рост зарплат в этих сферах составил 10,5% и 7%. В банковском деле зарплаты подняли на 13,4%. Тот же показатель зафиксировали в сфере маркетинга, рекламы и PR.

Самый низкий рост показывают курьерские службы и сфера автомобильных перевозок.

Год назад на бирже труда было зарегистрировано 38% безработных, а сегодня – 22%.

Ранее мы писали, что петербуржцы больше других россиян довольны своей работой.

Фото: pexels