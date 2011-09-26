  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На фоне дефицита кадров работодатели Петербурга начали повышать зарплаты
Сегодня, 15:39
81
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На фоне дефицита кадров работодатели Петербурга начали повышать зарплаты

0 0

Между тем, среди безработных Петербурга на бирже труда сегодня зарегистрированы лишь 22% людей.

В понедельник, 18 октября, аналитики сервиса SuperJob поделились данными анализа рынка труда Петербурга за последний год. Эксперты отметили, что работодатели начали повышать зарплаты востребованным сотрудникам из-за дефицита кадров.

Высокий рост демонстрируют ИТ и строительство (26,3% и 18,3% по сравнению с прошлым годом соответственно). Год назад в этих сферах рост зарплат в этих сферах составил 10,5% и 7%. В банковском деле зарплаты подняли на 13,4%. Тот же показатель зафиксировали в сфере маркетинга, рекламы и PR.

Самый низкий рост показывают курьерские службы и сфера автомобильных перевозок.  

Год назад на бирже труда было зарегистрировано 38% безработных, а сегодня – 22%. 

Ранее мы писали, что петербуржцы больше других россиян довольны своей работой.

Фото: pexels

Теги: дефицит кадров, петербург, работа в петербурге
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии