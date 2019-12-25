Петербуржцы больше других россиян довольны своей работой

Искреннее удовольствие от своего занятия получает почти половина жителей Северной столицы.

Почти половина петербуржцев (49%) призналась, что получает искреннее удовольствие от своей работы. Этот результат является самым высоким по стране, свидетельствуют данные опроса сервиса "HeadHunter Северо-Запад".

В тройку городов, где люди довольны своей работой, также вошли Москва (47%) и Ростовская область (46%).

Примечательно, что чем взрослее респондент, тем больше удовлетворения приносит ему его деятельность. Так, люди в возрасте от 26 до 35 лет ценят свою работу в 36% случаев, а в возрасте от 55 лет и старше – в 65% случаев.

Больше всех довольны своей работой юристы, работники сферы искусства и масс-медиа, а также строители и рекрутеры. Меньше других получают удовольствие от работы учителя и работники научной сферы.

Ранее мы писали, что в Петербурге спрос на учителей вырос на 136% за два года.

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