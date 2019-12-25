В Петербурге спрос на учителей вырос на 136% за два года

Количество вакансий для педагогов в Петербурге за два года выросло почти в три раза – на 136 %. Об этом рассказали аналитики службы исследований hh.ru.
За сентябрь в Северной столице открыли более 900 вакансий для учителей. Наиболее востребованы на рынке труда преподаватели иностранных языков (треть от всех вакансий), математики (13 %), учителя дошкольного образования (12 %).
В среднем, в 2021 году учителям предлагают заработную плату до 40 тысяч рублей. Самая высокую зарплату предлагают руководителю отдела преподавателей в сервисе обучения иностранным языкам (до 200 тысяч рублей).
Кроме того, исследователи провели опрос, согласно которому профессия педагога оказалась на четвертом месте в рейтинге наименее престижных профессий.
Председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская поздравила учителей с профессиональным праздником.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все