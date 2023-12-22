Перевозчики продолжат осуществлять рейсы из Петербурга в Эстонию несмотря на закрытые МАПП "Ивангород"

Компания Lux Express планирует предоставить три рейса в сутки между Северной столицей и Таллином в обоих направлениях, а также два рейса в сутки между Петербургом и Ригой. Представители перевозчика Ecolines пока не подтвердили изменения в своих маршрутах.

Пассажиры, путешествующие между Петербургом и Таллином, а также Петербургом и Ригой, теперь будут проходить паспортный контроль со своим багажом через пешеходный переход на время реконструкции МАПП "Ивангород". Как уточняет РБК, после пересечения границы они смогут пересесть на автобусы компании и продолжить свое путешествие.

Компания Lux Express планирует предоставить три рейса в сутки между Северной столицей и Таллином в обоих направлениях, а также два рейса в сутки между Петербургом и Ригой. Представители перевозчика Ecolines пока не подтвердили изменения в своих маршрутах и заявили, что руководство ещё принимает решение о пересечении МАПП "Ивангород". Тем не менее, до этого компания объявила о запуске ежедневных рейсов по маршруту Петербург-Рига с 1 февраля. Автобусы будут отправляться в 22:20 из Санкт-Петербурга и в 20:00 из Риги, проходя через Псков и Лугу.

В ноябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии МАПП "Ивангород" для реконструкции. МИД РФ отправило официальное уведомление об этом эстонской стороне.

В середине декабря 2023 года Финляндия открывает два пункта пропуска на границе с Россией.

Фото: пресс-служба ECOLINES