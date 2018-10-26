Шесть парков Петербурга соединят велодорожками

Веломаршруты будут обустроены в 2021 году.

В Санкт-Петербурге парки Красногвардейского и Кировского районов свяжут велодорожками. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Согласно информации комитета, городской центр управления парковками объявил конкурс на поиск подрядчика для обустройства веломаршрутов через проспект Ветеранов от Воронцовского сквера, далее через парк Александрино и Полежаевский парк до парка Сосновая Поляна. Максимальная цена контракта составляет 10,3 миллиона. Также велодорожка появится то Заневского проспекта и проспекта Косыгина на участке от проспекта Энергетиков до Наставников. Цена проекта — 4,2 млн рублей.



Разработка будет проходить в два этапа. Подрядчикунеобходимо предоставить проекты велодорожек до осени 2019, а через год 2020 года подготовить план реконструкции светофоров на пути следования велосипедистов. Сами веломаршруты будут обустроены в 2021 году.

Ранее Piter.TV писал о велодорожки до ж/д станции Царское Село, которая должна появится до 2020 года.

Фото: Piter.TV