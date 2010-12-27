Началось проектирование велодорожки до ж/д станции Царское Село

Она должна появиться до 2020 года.

В Петербурге начали проектировать велосипедные дорожки от жилого района Славянка до железнодорожной станции "Царское Село" общей протяженностью около 2,6 км. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Велодорожки будут брать свое начало от Галицкой улицы и идти по Промышленной, Сетевой, шоссе Подбельского и до Новодеревенской улицы. Данный проект был предложен петербуржцами в рамках "Твой бюджет".

Первоначальное предложение не было принято из-за высокой стоимости, однако, позже его включили в Адресную программу создания велодорожек Городского центра управления парковками на период 2019-2021 годов. Велодорожка должна быть готова в 2020 году.

Фото: Piter.TV