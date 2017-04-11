Специалисты расчистят пруды Царского Села

Работы стартовали еще в 2023 году, их продолжат в рамках федерального проекта "Вода России".

Планируется расчистка прудов Царского Села. Об этом сообщили в петербургском парламенте 29 мая.

Работы стартовали еще в 2023 году, их продолжат в рамках федерального проекта "Вода России". Кроме того, включены и пруды Петергофа. Также отмечается, что завершена расчистка русла реки Смоленки.

Ранее мы рассказывали о том, что в Царском Селе откроют отреставрированную Пенсионерную конюшню и кладбище императорских лошадей, после появится постоянная экспозиция из них. Одним из самых трогательных экспонатов станет упряжь для ослика цесаревича Алексея, подаренная ему королем Италии Виктором Эммануилом III.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"