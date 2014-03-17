Плотина, возведенная в XVIII веке, облицована серовато-розовым гранитом.

В Екатерининском парке в Царском Селе отреставрируют Виттоловский мост. Ордер для обеспечения работ по ремонту объекта культурного наследия федерального значения выдала Государственная административно-техническая Петербурга.

Плотина, возведенная в XVIII веке, облицована серовато-розовым гранитом. Переправа пересекает Виттоловский канал, продолжая аллею от дворца к Орловским воротам.

Заказчик – ГМЗ "Царское Село". Работы пройдут с 29 мая по 30 сентября 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что к октябрю на севере Петербурга благоустроят сквер Блокадников. На территории есть монумент "Мужеству ленинградцев", еще создадут гранитную площадь вокруг памятника.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга