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В Царском Селе отреставрируют Виттоловский мост
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В Царском Селе отреставрируют Виттоловский мост

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Плотина, возведенная в XVIII веке, облицована серовато-розовым гранитом.

В Екатерининском парке в Царском Селе отреставрируют Виттоловский мост. Ордер для обеспечения работ по ремонту объекта культурного наследия федерального значения выдала Государственная административно-техническая Петербурга.

Плотина, возведенная в XVIII веке, облицована серовато-розовым гранитом. Переправа пересекает Виттоловский канал, продолжая аллею от дворца к Орловским воротам. 

Заказчик – ГМЗ "Царское Село". Работы пройдут с 29 мая по 30 сентября 2026 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что к октябрю на севере Петербурга благоустроят сквер Блокадников. На территории есть монумент "Мужеству ленинградцев", еще создадут гранитную площадь вокруг памятника.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, реставрация, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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