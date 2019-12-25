Петербургские музеи объединились, чтобы показать Восток глазами Гумилева

Идея выставки появилась в связи с несколькими обстоятельствами: на следующий год исполняется 135 лет со дня рождения Николая Гумилева и сто лет со дня его трагической гибели. На протяжении всей истории России мы существуем рядом с мусульманами. И если говорить о Санкт-Петербурге, то мусульмане здесь появились ровно в тот момент, как стали строить город.
сказал Ефим Резван, директор Музея исламской культуры, автор выставочного проекта.
Выставка представляет собой симбиоз сотрудничества петербургских музеев — Кунсткамеры, Музея истории религии и Музея истории фотографии.
На протяжении многих лет Кунсткамера проводит исследования, связанные с путешествиями поэта. Гумилев часто ездил в Европу, но все маршруты в страну его мечты проходили через Египет. Музей истории религии не только стал площадкой выставки, но и предоставил свои архивные фотографии, связанные с данной страной.
Также одной из главных задач организаторы ставили знакомство с настоящим Востоком. Не с тем Египтом, который привыкли видеть туристы, а с его глубокой историей и культурой.
DAIRAFEST проходит уже четвертый раз, и каждый раз это разные темы. В этом году мы решили освоить такую не простую для нас тему, как ориентализм, восточные мотивы в русском и европейском искусстве. Мы традиционно подходим с разных сторон к освоению темы — это концерты, выставки и череда различных научных встреч.
Игорь Панков, президент фонда Аль-макам, сооснователь фестиваля DAIRAFEST.
Организаторы фестиваля активно используют новые информационные технологии для привлечения молодого поколения. Для выставки "Вот таким ты увидишь Египет" была разработана виртуальная бабочка, которая появляется при сканировании QR-кода. Она служит визуализацией представлений Гумилева об иллюстрации в Коране.
После открытия выставки также состоялся концерт "Хождение за три моря", посвященный истокам русского ориентализма. Зрители смогли услышать инструменты 15 века, а также старинные мотивы восточной музыки.
Выставка "Вот таким ты увидишь Египет" будет проходить в Музее истории религии до 15 декабря.
Подробней ознакомиться с программой фестиваля DAIRAFEST можно на сайте.
Напомним, что в начале 2020 года передача дома Брюллова Музею исламской культуры вызвала споры среди петербуржцев.
Текст, фото: Дарья Иванова
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