Петербургские музеи объединились, чтобы показать Восток глазами Гумилева

10 ноября в Музее истории религии открылась выставка "Вот таким ты увидишь Египет" в рамках Международного фестиваля искусств Востока DAIRAFEST. Выставка посвящена знакомству русского поэта Николая Гумилева с этой загадочной страной.

Идея выставки появилась в связи с несколькими обстоятельствами: на следующий год исполняется 135 лет со дня рождения Николая Гумилева и сто лет со дня его трагической гибели. На протяжении всей истории России мы существуем рядом с мусульманами. И если говорить о Санкт-Петербурге, то мусульмане здесь появились ровно в тот момент, как стали строить город.



сказал Ефим Резван, директор Музея исламской культуры, автор выставочного проекта.

Выставка представляет собой симбиоз сотрудничества петербургских музеев — Кунсткамеры, Музея истории религии и Музея истории фотографии.

На протяжении многих лет Кунсткамера проводит исследования, связанные с путешествиями поэта. Гумилев часто ездил в Европу, но все маршруты в страну его мечты проходили через Египет. Музей истории религии не только стал площадкой выставки, но и предоставил свои архивные фотографии, связанные с данной страной.

Также одной из главных задач организаторы ставили знакомство с настоящим Востоком. Не с тем Египтом, который привыкли видеть туристы, а с его глубокой историей и культурой.

DAIRAFEST проходит уже четвертый раз, и каждый раз это разные темы. В этом году мы решили освоить такую не простую для нас тему, как ориентализм, восточные мотивы в русском и европейском искусстве. Мы традиционно подходим с разных сторон к освоению темы — это концерты, выставки и череда различных научных встреч. Игорь Панков, президент фонда Аль-макам, сооснователь фестиваля DAIRAFEST.

Организаторы фестиваля активно используют новые информационные технологии для привлечения молодого поколения. Для выставки "Вот таким ты увидишь Египет" была разработана виртуальная бабочка, которая появляется при сканировании QR-кода. Она служит визуализацией представлений Гумилева об иллюстрации в Коране.

После открытия выставки также состоялся концерт "Хождение за три моря", посвященный истокам русского ориентализма. Зрители смогли услышать инструменты 15 века, а также старинные мотивы восточной музыки.

Выставка "Вот таким ты увидишь Египет" будет проходить в Музее истории религии до 15 декабря.

Подробней ознакомиться с программой фестиваля DAIRAFEST можно на сайте.

Напомним, что в начале 2020 года передача дома Брюллова Музею исламской культуры вызвала споры среди петербуржцев.

Текст, фото: Дарья Иванова