Передача дома Брюллова Музею ислама вызвала споры среди петербуржцев

Активисты создали петицию против передачи здания, ее уже подписали более 6 тысяч человек.

Передача дома архитектора Брюллова Музею ислама вызвала споры в обществе. Активисты создали петицию против передачи здания, ее уже подписали более 6 тысяч человек. Передачу здания XVIII века назвали грубым вмешательством в социальную и культурную жизнь петербуржцев.

Меня волнует сам факт передачи памятника XVIII века без общественных слушаний и без предварительного обсуждения. По большей части, люди, которые подписали петицию – это люди, которых не спросили, рассерженные петербуржцы. Андрей Скляров, представитель движения "Демократический выбор" в Санкт-Петербурге

Идея основать музей появилась у сотрудников Кунсткамеры: в фонде музея хранится богатая исламская коллекция. Почему в Петербурге необходимо новое культурное пространство, рассказал будущий директор музея Ефим Резван.

В Петербурге есть громадные коллекции, связанные с исламской культурой, которые никто никогда не увидит, если этого музея не будет. В том числе коллекции, связанные с Кунсткамерой, нам негде это показывать. У нас существуют потрясающие частные собрания, которые по уровню соперничают с коллекциями Эрмитажа, о них тоже никто не знает. Ефим Резван, заместитель директора Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера)

Здание начнут реставрировать после получения положительного ответа от властей города. На подготовку к открытию Музея ислама может уйти от трех до пяти лет.

Фото и видео: Piter.TV, citywalls.ru