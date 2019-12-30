Зачем Петербургу нужен Музей ислама: интервью с арабистом и будущим директором

Piter.TV поговорил с будущим директором Музея ислама в Петербурге.

Создание Музея ислама на Васильевском острове вызвало неоднозначную реакцию общества. Активисты создали петицию против передачи дома Брюллова на Кадетской линии, 21 под нужды музея. На вопросы о новом музее ответил арабист и исламовед, доктор исторических наук, заместитель директора Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) и будущий директор музея Ефим Резван.

Как появилась идея основать Музей ислама?

Мы пытались понять, как мы будем делать реэкспозицию этого музея (Кунсткамеры), музей давно не менялся, например, китайская экспозиция стоит с 1964 года. Выяснилось, что у нас нет места под наши исламские коллекции, в Российском этнографическом музее есть отдел Центральной Азии, а нам негде показывать, например, Австралию и Океанию. В свое время вместе с дочкой бывшего президента Узбекистана я делал здесь выставку, которая называлась "Русский авангард и шелка Бухары", мы ее показали, потом убрали в сундуки. Все, ее больше никогда никто не увидит. Выяснилось, что у нас есть потрясающие частные собрания, которые конкурируют с коллекциями Эрмитажа, которые тоже никто никогда не увидит.

Зачем городу нужен Музей исламской культуры?

В России есть два музея еврейской культуры: в Петербурге и Москве, никто не задает вопрос: "Зачем в России нужны музеи еврейской культуры? ", а когда речь пошла об исламе, почему-то возникают вопросы. С моей точки зрения, он нужен, в первую очередь, потому что появилась петиция, которую подписали более 5 тысяч петербуржцев, это говорит о том, что такой музей нужен обязательно. Дело в том, что ислам сыграл и играет громадную роль в истории России. Мало кто знает, что на протяжении десятилетий у нас были два вида правительственных наград. Мы часто сталкиваемся с явлением, которое называется русский ориентализм (Ориентализм – анализ истории осмысления и современных интерпретаций Востока Западом). У нас колоссальный ориентализм, но он не выделен из русской культуры.

Почему часть петербуржцев выразила недовольство?

Мы открываем ленту новостей, там будет Ливия, Сирия, Иран, игнорировать эту историю нам никак нельзя, потому что эта история внутри нас, она везде. Мне кажется, что такое обостренное внимание к проекту Музея исламской культуры связано именно с опасением, что это что-то такое совершенно – в теле Петербурга, на Васильевском острове, в особняке XVIII века, возникнет какая-то структура, никак не связанная с русской культурой и историей.

Какая концепция нового музея?

Мы хотим, чтобы часть нового музея закрывалась в 23 часа. Там будет атриум большой, где мы надеемся, будут кинопоказы арт-хаусного иранского кино, где будут концерты. Та группа, которая делает музей, она в свое время решила сделать фестиваль Dairafest. Здесь можно увидеть будет актуальное искусство из Ирана и Саудовской Аравии одновременно.

На чьи деньги будет открыт музей?

То, что мы хотим показывать и саудовское, и иранское, выдвигает нам одно серьезное требование. Весь мир мусульманский разделяют несколько воин. Если бы мы взяли деньги у одной стороны, мы никогда бы не смогли показать вторую. Я занимаюсь многообразием ислама, и единственная возможность показывать то, что мы хотим, это сделать музей, который целиком и полностью финансировался бы в России.

Фото и видео: Piter.TV