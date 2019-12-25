ЦНИГР Музей в Петербурге может стать одним из интереснейших объектов образовательного туризма

Председатель комитета Евгений Панкевич акцентирует внимание на важности музеев, организуемых на базе учебных заведений и вузов.

Пресс-служба Комитета по туризму Петербурга объявила, что Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей имени академика Чернышёва станет привлекательным объектом для образовательных туров. Председатель комитета Евгений Панкевич акцентирует внимание на важности музеев, организуемых на базе учебных заведений и вузов, подчеркивая, что посещение таких учреждений помогает углублять знания в различных областях науки и определиться с будущей профессией.

Геологический институт Карпинского располагает крупнейшим в мире музеем природы, предлагающим посетителям знакомство с богатством природной истории планеты. Выставочная экспозиция музея представлена двумя залами: "Региональная геология" и "Полезные ископаемые", где демонстрируется коллекция из более чем миллиона минералов и горных пород. Особый интерес вызывает монументальное панно "Индустрия социализма", площадь которого превышает 25 квадратных метров. Оно выполнено из драгоценных камней и символизирует крупнейшие индустриальные объекты СССР.

Отдельного внимания заслуживают редкие экземпляры книг, представленные в библиотеке музея. Руководство библиотеки регулярно проводит специальные мероприятия, направленные на популяризацию чтения среди молодежи, предлагая участие в мастер-классах, таких как изготовление собственных экслибрисов, утверждает председатель совета профессионального сообщества гидов и экскурсоводов Петербурга Сергей Калинин.

Ранее мы сообщили о том, что в Александровском дворце откроют три отреставрированных парадных зала.

Фото: Правительство Петербурга