В Александровском дворце откроют три отреставрированных парадных зала

Реставрация дворца продолжается с 2012 года.

Музей-заповедник "Царское Село" 19 июля вновь открывает для посетителей три парадных зала Александровского дворца. После масштабной реставрации Полукруглый и Портретный залы, а также Мраморная гостиная войдут в экскурсионный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В 2023-2024 годах в залах полностью обновили инженерные системы: теплоснабжение, электроснабжение, вентиляцию и кондиционирование. Специалисты восстановили исторические паркетные полы, потолки и оконную фурнитуру, воссоздали парадные двери из красного дерева с позолоченным бронзовым декором.

Теперь экскурсионный маршрут включает 17 залов — личные апартаменты императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны, а также интерьеры Парадной анфилады.

Реставрация дворца продолжается с 2012 года. В 2021 году открылись 13 интерьеров личных апартаментов царской семьи, в 2023 году — Зал с горкой. Сейчас работы ведутся в Малиновой гостиной. Полностью реставрация завершится после 2027 года.

Александровский дворец — знаковое место российской истории. С 1905 года здесь постоянно проживала семья последнего российского императора. Реставрация проводится в основном за счёт средств Министерства культуры РФ, а также за счет собственных средств музея и благотворительных пожертвований.

Ранее в ГМЗ "Царское Село" приступили к реставрации плотин на Верхних прудах.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"