Петербургские мусульмане начали праздновать Курбан-Байрам

Утреннюю молитву рядом с мечетью у метро "Горьковская" заснял наш корреспондент.

Утром в воскресенье, 11 августа, в Петроградском районе Петербурга собрались тысячи верующих. Горожане, исповедующие ислам, стали участниками молитвы в честь Курбан-Байрама - "Праздник жертвоприношения", одного из главных событий года. Так знаменуется окончание хаджа - паломничества в город Мекка в Саудовской Аравии, священного для мусульман.

Максимальное количество людей собралось у Соборной мечети на Кронверском проспекте. Из-за праздничной молитвы тысячи человек заняли газоны в Александровском парке и у тротуара рядом с религиозным учреждением. Молитва завершилась в восьмом часу утра, и верующие стали расходиться.

По ссылкам можно узнать о дорожных ограничениях и изменениях работы общественного транспорта в утро понедельника, 12 августа. Планируется, что верующие снова соберутся на молитву в честь Курбан-Байрама у Соборной мечети.

Фото, видео: Piter.TV