Курбан-байрам ограничит движение транспорта в районе метро "Горьковская"

Утром в понедельник петербуржцам придется внести коррективы в передвижения по городу.

Начало следующей недели ознаменуется проведением мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-Байрам. Как сообщили Piter.TV в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ), 11 августа с 7:00 часов до 9:30 часов утра будет прекращено движение автотранспорта.

Ограничения затронут участок Кронверкского проспекта от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, а также Крестьянский и Конный переулки.

Кроме того, к предстоящему событию готовятся в петербургском метрополитене. В пресс-службе подземки сообщили, что в вестибюле станции метро "Горьсковская" вероятно ограничение на вход на четыре часа, с 6:00 до 10:00 часов.

Ранее Piter.TV сообщал, как из-за мусульманского праздника будет ограничено движение трамваев.

Фото: Piter.TV