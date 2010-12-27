Ограничения введут с семи до половины десятого утра.

В четверг, 8 августа, стало известно о том, что Курбан-байрам ограничит движение трамваев в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".

Так, 10 августа движение будет перекрыто по Кронверкскому проспекту семи до половины десятого утра. Так, трамвай №6 проследует от остановки "Улица Кораблестроителей" до"19-я линия В.О." с одной стороны и от конечной остановки "Тихорецкий проспект".

Напомним, что в прошлом году большинство мусульман собралось около Соборной мечети около станции метро "Горьковская". Согласно подсчетам там присутствовало около 110 тысяч человек. Также одним из популярных мест стала мемориальная мечеть в Приморском районе Петербурга и молельный дом "Сенная" на Московском проспекте.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга "Мерседес" врезался в бригаду реанимации.

Фото:Pixabay