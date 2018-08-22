Курбан-Байрам у Соборной мечети посетило свыше 110 тысяч мусульман

Духовное управление мусульман рассказало о статистике празднования Курбан-Байрама.

В Духовном управлении мусульман по Северо-Западному региону рассказали, сколько представителей ислама вышло на улицы Санкт-Петербурга ради празднования Курбан-Байрама. Большинство собралось около Соборной мечети около станции метро "Горьковская". Согласно подсчетам там присутствовало около 110 тысяч человек.

Также одним из популярных мест стала мемориальная мечеть в Приморском районе Петербурга и молельный дом "Сенная" на Московском проспекте.

Напомним, что первая молитва для прихожан была назначена на 4.30 утра. Само действие началось около пяти часов утра 21 августа. С семи часов на улицах мусульмане начали читать Коран. Торжественное богослужение провел глава Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль-хазрат Пончаев.

Фото и видео: Piter.tv