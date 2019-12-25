Летние кафе Петербурга могут открыть уже в середине апреля

Власти планируют разрешить рестораторам открыться на улице на две недели раньше.

Летние кафе в Петербурге могут открыться уже в середине грядущего апреля, что на две недели раньше привычного срока – 1 мая. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Смольного 20 марта.

Власти хотят разрешить открыться пораньше 615 летним кафе, две трети из которых значатся при стационарных ресторанах, остальные являются верандами при нестационарных павильонах общепита или же отдельно стоящими объектами. Также в городе будут действовать упрощенный порядок для размещения уличных столиков и стульев: выставить уличную мебель при ресторанах можно будет с 10 мая по 15 октября, но только на участках, не включенных в схему нестационарных торговых объектов. Кроме того, ЗакС Петербурга хочет разрешить ресторанам круглогодично размещать павильоны для обслуживания посетителей.

Петербургские предприниматели просят частично снять коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.TV