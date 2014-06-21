ЗакС Петербурга хочет разрешить ресторанам круглогодично размещать павильоны для обслуживания посетителей

Таким образом депутаты хотят поддержать заведения, которые пострадали в период пандемии.

Власти Петербурга хотят разрешить предприятиям общественного питания на постоянной основе размещать зимние террасы. Вопрос обсудили в пятницу, 12 февраля, на заседании комитета по законодательству Законодательного собрания города.

В законопроекте говорится о том, что размещать павильоны смогут только стационарные кафе и рестораны. Их можно будет устанавливать на тех участках, которые определены в схеме размещения нестационарных торговых объектов. Эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2023-го года.

Инициатива призвана поддержать бизнес, который пострадал в период коронавирусных ограничений. При этом, по словам Дениса Четырбока, документ составлен таким образом, что нововведения не приведут к появлению стихийных ларьков и киосков.

Ранее стало известно о том, что зимние террасы не спасли выручку ресторанов Петербурга в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV