Петербургские депутаты призывают принять федеральный закон о запрете "веселящего газа"

Депутат ЗакСа просит не затягивать процесс.

В России на федеральном уровне хотят принять закон о запрете "веселящего газа". Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок обратил внимание на то, что с такой инициативой в Северной столице выступили еще полтора года назад. Об этом написала пресс-служба депутата в его Telegram.

Петербургские законодатели призывали коллег из Госдумы ускорить процесс принятия закона весной 2019-го года. Денис Четырбок отметил, что ввести тотальный запрет на продажу закиси азота региональные власти не могут, так как у них нет таких полномочий. Однако власти могут ввести ответственность за продажу "веселящего газа" детям и подростком, чем и занимаются сейчас.

Инициативу также поддерживают и в ГУ МВД по Петербургу и области.

Не нужно откладывать этот законопроект в долгий ящик. Мы находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами, знаем, что ситуация уже перезрела. Без решительной воли федеральных коллег этот вопрос не решить. сказал Четырбок.

Употребление вещества приводило к происшествиям.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга