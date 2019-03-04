ЗакС разберется с продажей "веселящего газа" в Петербурге

За торговлю закисью азота не по назначению будут уголовно наказывать.

Комитет по законодательству ЗакСа создаст рабочую группу, которая предложит решение ситуации по шарам с "веселящим газом". По мнению депутатов, после трагического ДТП на Невском проспекте, когда водитель нанюхался содержимое такого шара и сбил толпу людей на тротуаре, городу необходимо разработать меры воздействия, чтобы подобных инцидентов не повторилось.

Депутаты отметили, что сам по себе "веселящий газ" является закисью азота. Его используют в медицинских целях. С данным веществом проводится анестезия. За незаконную продажу местные политики предлагают ввести уголовную ответственность. Ранее инициативу уже рассматривали на федеральном уровне, но тогда проект не нашел поддержки у депутатов. Отметим, что на данный момент не существует способа определения полицией нахождения в организме человека "веселящего газа", а также у оперативников нет полномочий по составлению протоколов.

Напомним, что в результате аварии, местный житель Мурад Касымов убил двоих молодых людей. Один их них оказался иностранцем из США. Еще несколько человек были госпитализированы.

Напомним, что дом на Малой Посадской остался без декора после капремонта.

Фото и видео:ВКонтакте/RU_CHP: Первый по происшествиям, Piter.tv