Дом на Малой Посадской остался без декора после капремонта

Подрядчик избавился от лепнины, заменив ее шаблонным рисунком.

Петербургская прокуратура провела уголовное расследование по факту исчезновения старинной лепнины с фасада здания в Петроградском районе города. Специалисты установили, что вместо нее рабочие создали роспись по шаблону. О проблеме в надзорное ведомство сообщили местные жители. Они рассказали, что после проведения ремонта по Малой Посадской, 17А, дом лишился лепного декора.

Отметим, что здание является объектом культурного наследия региона. В проблеме с потерей лепнины обвиняют подрядчика, проводившего капитальный ремонт "Дома Ш.Д. де Риц а-Порта". Установлено, что мероприятия по восстановлению проводила компания "Строительная культура", а заказчиком выступил КГИОП.

На данный момент материалы дела переданы в правоохранительные органы. Прокуратура требует возбудить дело об уничтожении части культурного объекта.

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Фото: Piter.tv