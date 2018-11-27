Минтранс ужесточит экологические штрафы для автомобилистов Петербурга

Штраф будет введен в особых экологических зонах, которые определят городские власти.

В Министерстве транспорта собираются ужесточить правила, касающиеся экологических штрафов для автомобилистов в Санкт-Петербурге и Москве. Согласно представленным чиновникам данным, нововведения будут введены к октябрю 2019 года.

На данный момент изменения направлены в профильные ответственные ведомства на согласование. В рамках документации появится новый штраф для транспортных средств, которые пересекают экологически чистые зоны города. Точные территории, которые попадут под эту категорию, будут известны позднее.

Мера коснется тех "старых" автомобилей, у которых неизвестен экологический класс. Для них будет создан порядок упрощенного получения документов. Вопросом занимается Министерство промышленности и торговли России.

Напомним, что Смольный сообщил, что в социальную карту включат все положенные льготы.

Фото: Piter.tv