Минтранс ужесточит экологические штрафы для автомобилистов Петербурга

В Министерстве транспорта собираются ужесточить правила, касающиеся экологических штрафов для автомобилистов в Санкт-Петербурге и Москве. Согласно представленным чиновникам данным, нововведения будут введены к октябрю 2019 года.
На данный момент изменения направлены в профильные ответственные ведомства на согласование. В рамках документации появится новый штраф для транспортных средств, которые пересекают экологически чистые зоны города. Точные территории, которые попадут под эту категорию, будут известны позднее.
Мера коснется тех "старых" автомобилей, у которых неизвестен экологический класс. Для них будет создан порядок упрощенного получения документов. Вопросом занимается Министерство промышленности и торговли России.
Напомним, что Смольный сообщил, что в социальную карту включат все положенные льготы.
Фото: Piter.tv
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