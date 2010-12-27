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Смольный: в социальную карту включат все положенные льготы
Сегодня, 8:25
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lesjasap

Смольный: в социальную карту включат все положенные льготы

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Вопросом о включении всех имеющихся льгот заинтересовались ветераны.

Жители Адмиралтейского  района высказали обеспокоенность чиновникам из Смольного относительно положенных им льгот. В Правительстве города заметили, что готовящаяся к выходу единая социальная карта петербуржца будет включать в себя все положенные услуги. Встреча населения с представителями власти состоялась в воскресенье в комплексном центре социального обслуживания.

Отметим, что в рамках собрания обсуждались вопросы, касающиеся ветеранов ВОВ, блокадников и узникам концлагерей. Жители напомнили, что последней категории льготы предоставляет не закон о ветеранах, а указ президента. Руководитель Комитета по социальной политике Северной столицы Александр Ржаненков отметил, что все постановления будут учтены при начале функционирования единой карты.

Фото: Piter.tv

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Теги: единая социальная карта петербуржца
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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