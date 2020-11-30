Единая карта петербуржца подарит возможность бесплатно посетить театр

Активных пользователей сервиса "Городской диалог" для владельцев ЕКП будут поощрять.

В среду, 10 февраля, в Смольном рассказали о поощрении активных пользователей сервиса "Городского диалога" для владельцев Единой карты петербуржца. С помощью сервиса будут узнавать мнение жителей города о проблемах Петербурга.

Так, для горожан подготовили билеты на 64 спектакля в 13 городских театрах, а также в музеи, сувениры, сертификаты и другие подарки.

Пользователь будет получать по 20 виртуальных баллов за пройденный опрос. 125 дополнительных баллов получат те, кто заполнит профиль и загрузит приложение. 10 баллов вручат в подарок на день рождения. Для начала нужно накопить 500 баллов, а затем активировать доступ в "Магазин поощрений".

Напомним, что первые голосования в рамках "Городского диалога" начались в декабре 2020 года.

Фото: Piter.TV