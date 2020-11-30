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Единая карта петербуржца подарит возможность бесплатно посетить театр
Сегодня, 19:58
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smirenny

Единая карта петербуржца подарит возможность бесплатно посетить театр

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Активных пользователей сервиса "Городской диалог" для владельцев ЕКП будут поощрять.

В среду, 10 февраля, в Смольном рассказали о поощрении активных пользователей сервиса "Городского диалога" для владельцев Единой карты петербуржца. С помощью сервиса будут узнавать мнение жителей города о проблемах Петербурга. 

Так, для горожан подготовили билеты на 64 спектакля в 13 городских театрах, а также в музеи, сувениры, сертификаты и другие подарки. 

Пользователь будет получать по 20 виртуальных баллов за пройденный опрос. 125 дополнительных баллов получат те, кто заполнит профиль и загрузит приложение. 10 баллов вручат в подарок на день рождения. Для начала нужно накопить 500 баллов, а затем активировать доступ в "Магазин поощрений". 

Напомним, что первые голосования в рамках "Городского диалога" начались в декабре 2020 года. 

Фото: Piter.TV

Теги: единая карта петербуржца, единая социальная карта петербуржца
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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