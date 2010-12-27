Петербургские карты начнут серийный выпуск единой социальной карты с 1 мая

Первыми карты получат бюджетники.

Петербургские карты готовы начать выпуск единой социальной карты для местного населения уже с первого мая этого года. Специалисты объяснили, что в первую очередь данный документ должен появиться у льготных категорий граждан и бюджетников. Такие сведения предоставили банки-партнеры городской программы.

Эксперты добавили, что в начале мая начнется серийное изготовление карт. На данный момент инициативу поддержали Сбербанк, ВТБ и "Санкт-Петербург". В Смольном ожидают, что в дальнейшем больше финансовых организаций станут принимать участие в проекте.

Директор головного офиса Сбербанка по Северной столице Анатолий Песенников заявил, что сейчас эмитировано 400 тысяч единых социальных карт.

Фото: Piter.tv