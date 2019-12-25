В Петербурге депутаты хотят запретить продажу "веселящего газа" детям

Поводом для начала дискуссий о запрете "веселящего газа" стала авария на Невском проспекте в феврале 2019 года.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что ВвПетербурге депутаты хотят запретить продажу "веселящего газа" детям. Соответствующий законопроект внесли в ЗакС.

Отмечается, что полностью запретить "веселящий газ" невозможно.

Ввести тотальный запрет на продажу закиси азота (за исключением его применения по назначению) мы не можем, поскольку это пойдет вразрез с федеральным законодательством заявил депутат Денис Четырбок.

Отмечается, что поводом для запрета послужила авария на Невском проспекте в феврале 2019 года. Напомним, что тогда мужчина надышавшись в ночном клубе шариком с "веселящим газом" вылетел на тротуар на своей BMW. В итоге погибли два пешехода и три оказались в больнице.

Ранее мы сообщали о том, что на Энгельса задержали мошенника, обчистившего банковскую карту местного жителя.

Фото:pixabay