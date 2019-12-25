На Энгельса задержали мошенника, обчистившего банковскую карту местного жителя

Мужчина похитил с чужих счетов 150 тысяч рублей.

В минувший понедельник, 8 июня, полиция задержала на проспекте Энгельса 34-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, петербуржца подозревают в банковском мошенничестве.

Как выяснилось, еще 25 мая задержанный тайно похитил с расчетных счетов чужого человека 150 тысяч рублей с помощью четырех банковских операций. В тот же день в полицию обратился пострадавший мужчина, оставшийся без денег. Возбуждено уголовное дело о краже.

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Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области