Депутат ЗакСа предлагает урегулировать появление лошадей на дорогах

Неоднократно повозки и кареты попадали в ДТП.

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев хочет урегулировать содержание лошадей в городе, их эксплуатацию и соблюдения ими правил ПДД. Об этом он сообщил "Петербургскому дневнику".

Народный избранник запросил информацию в ГУ МВД о количестве инцидентов, которые произошли с парнокопытными, чтобы затем обстоятельно обсудить ситуацию с коллегами.

По словам Цивилева, о необходимости регулирования конных перевозок в Петербурге заговорились еще в 2007 году, когда в ДТП с каретой погибла дочь мэра Сочи. Несмотря на то, что обсуждений было много, никаких конкретных мер так и не было принято. Возможное решение ситуации, по мнению депутата — установка дорожного знака "Движение гужевых повозок запрещено".

В середине августа напуганная лошадь устроила переполох в центре Петербурга и помяла машину. А в апреле карета и автомобиль столкнулись на Благовещенском мосту.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Михаил Кельбин