Видео: карета и автомобиль столкнулись на Благовещенском мосту

Лошади не пострадали в аварии.

В пятницу, 8 апреля, на Благовещенскому мосту столкнулись карета и иномарка. Об этом сообщили в социальных сетях.

Инцидент произошел днем, одна из лошадей кареты оказалась на тротуаре. Предположительно, у синего "Рено Сандеро" повреждена фара. Лошади в аварии не пострадали.

Ранее мы писали, что по факту травмирования 5-летнего мальчика в Шуваловском парке возбудили уголовное дело. На территории Шуваловского парка 22 января лошадь ударила копытом 5-летнего мальчика во время кормления.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Михаил Кельбин

Видео: Telegram / SHOT

