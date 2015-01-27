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Видео: карета и автомобиль столкнулись на Благовещенском мосту

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Лошади не пострадали в аварии.

В пятницу, 8 апреля, на Благовещенскому мосту столкнулись карета и иномарка. Об этом сообщили в социальных сетях.

Инцидент произошел днем, одна из лошадей кареты оказалась на тротуаре. Предположительно, у синего "Рено Сандеро" повреждена фара. Лошади в аварии не пострадали. 

Ранее мы писали, что по факту травмирования 5-летнего мальчика в Шуваловском парке возбудили уголовное дело. На территории Шуваловского парка 22 января лошадь ударила копытом 5-летнего мальчика во время кормления.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Михаил Кельбин

Видео: Telegram / SHOT
 

Теги: благовещенский мост, карета, лошадь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Картина дня,

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