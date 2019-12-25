В Петербурге отмечают 175-летие Благовещенского моста

Летом нынешнего года здесь прошёл капитальный ремонт: заменено покрытие площадью 14 тысяч квадратных метров и отремонтировано 122 метра деформационных швов.

Сегодня, 21 ноября, Санкт-Петербург чествует 175-летие со дня открытия Благовещенского моста — первого постоянного разводного сооружения через реку Неву, соединяющего Васильевский остров с Адмиралтейским районом. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Благовещенский мост играет важную роль в транспортной инфраструктуре мегаполиса и представляет собой значительную часть историко-культурного наследия, охрана которого является одним из главных направлений городской политики ближайших лет. Он явлется вторым по ширине среди разводных сооружений Петербурга (шириной 38,07 метра) и оборудован восемью полосами автомобильного движения при общей длине в 350 метров. Летом нынешнего года здесь прошёл капитальный ремонт: заменено покрытие площадью 14 тысяч квадратных метров и отремонтировано 122 метра деформационных швов. Ремонт проводился в несколько этапов, что позволило избежать полной остановки дорожного движения.

Проект моста разработал инженер Станислав Кербедз в 1842 году, строительство стартовало 1 января 1843 года, а официальное открытие состоялось 21 ноября 1850 года в присутствии императора Николая I. Тогда мост носил название Благовещенский и на тот момент был самым длинным в Европе, простираясь на 300 метров. Позже сооружение переименовывали несколько раз: после кончины Николая I оно стало называться Николаевским, а в 1918 году получило новое наименование — мост Лейтенанта Шмидта.

Реконструкция моста произошла в 1936–1938 годах по проекту инженера Григория Передерия, в ходе которой разводным сделали центральный пролет. Новая глобальная реконструкция началась в 2004 году, цель которой заключалась в максимальном восстановлении первоначального архитектурного облика XIX века. Были заменены металлические конструкции, значительно увеличен разводной пролет, демонтированы трамвайные рельсы и внедрена современная гидросистема разводки. Торжественное возвращение исторического названия — Благовещенский — состоялось 15 августа 2007 года.

Фото: пресс-служба Спб ГБУ "Мостотрест"