По факту травмирования 5-летнего мальчика в Шуваловском парке возбудили уголовное дело

На территории Шуваловского парка 22 января лошадь ударила копытом 5-летнего мальчика во время кормления.

В Петербурге возбудили уголовное дело после травмирования ребенка в Шуваловском парке. Об этом стало известно Piter.tv.

На территории Шуваловского парка 22 января лошадь ударила копытом 5-летнего мальчика во время кормления. На данный момент ребенок находится в стабильно удовлетворительном состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга, линейный перелом чешуи правой височной кости.

Следователь 24 января возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Фото: Вконтакте / Шуваловский парк