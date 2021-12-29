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По факту травмирования 5-летнего мальчика в Шуваловском парке возбудили уголовное дело
Сегодня, 8:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

По факту травмирования 5-летнего мальчика в Шуваловском парке возбудили уголовное дело

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На территории Шуваловского парка 22 января лошадь ударила копытом 5-летнего мальчика во время кормления.

В Петербурге возбудили уголовное дело после травмирования ребенка в Шуваловском парке. Об этом стало известно Piter.tv.

На территории Шуваловского парка 22 января лошадь ударила копытом 5-летнего мальчика во время кормления. На данный момент ребенок находится в стабильно удовлетворительном состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга, линейный перелом чешуи правой височной кости.

Следователь 24 января возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Фото: Вконтакте / Шуваловский парк

Теги: лошадь, шуваловский парк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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