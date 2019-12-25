Чиновники рекомендуют жителям Купчино заинтересоваться другими "зелёными зонами"

Администрация Фрунзенского района предложила восемь альтернативных неблагоустроенных мест.

В пятницу, 16 апреля, в пресс-службе администрации Фрунзенского района прокомментировали реакцию жителей Купчино, которые против застройки сквера на улице Дундича.

Администрация Фрунзенского района рекомендует жителям Купчино заинтересоваться другими скверами в городе. Чиновники предложили жителям восемь альтернативных неблагоустроенных мест, на которые петербуржцы также могут обратить внимание.

Во многом непрезентабельный вид в настоящий момент связан с сезоном. Трава еще не зеленая, а почва сырая, именно поэтому парки и скверы закрывают на просушку. Если жители проявят такую же инициативу насчет данных скверов и обратятся в соответствующие муниципальные образования, то ситуация, естественно, изменится, - заявили "Фонтанке" в пресс-службе администрации.

Ранее мы писали, что петербуржцы подали в Смольный петицию против уплотнительной застройки в Центральном районе.

Фото: activatica.org