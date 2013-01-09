Петербуржцы подали в Смольный петицию против уплотнительной застройки в Центральном районе

Утром 10-го марта активисты собрались у приемной администрации города.

Активисты Центрального района во главе с Ярославом Костровым подали 10-го марта в Смольный петицию о моратории на уплотнительную застройку в центре Петербурга. Жители опасаются, что могут потерять зеленые зоны, и вместо них появятся новые дома.

Вместо того чтобы сохранять и оберегать наш исторический центр города, восстанавливая заброшенные здания, правительство идет путем передачи под застройку пустых пятен и уничтожения зелёных оазисов центра — его легких. говорится в обращении.

Петицию подписали около 2 тыс. человек. Прежде всего горожане требуют провести круглый стол со всеми сторонами конфликта по тем участках, где могут быть построены новые объекты. Среди таких адресов — Бакунина 33, Новгородская 3-5, Кузнечный переулок между домами 5 и 9 и другие.

Фото: vk.com/mytndvor