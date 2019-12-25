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"Наш бизнес умрёт": петербургские бизнесмены попросили Беглова снять ограничения
Сегодня, 14:53
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IRINA_CHALKINA

"Наш бизнес умрёт": петербургские бизнесмены попросили Беглова снять ограничения

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В Петербурге по-прежнему закрыты кинотеатры и фуд-корты.

Во вторник, 18 августа, предприниматели Северной столицы попросили градоначальника снять ограничения из-за пандемии коронавируса. Соответствующее письмо подписали владельцы кинотеатров, фуд-кортов и других площадей торговых центров.

Предприниматель Максим Левченко на своей странице в Facebook отметил, что на КАДе без ограничений работают "МЕГИ", включая фуд-корты и он не понимает, чем вызвана дискриминация торговых центров внутри города.

Тональность одна: сейчас или никогда! Либо дадут возможность работать сегодня, либо наш бизнес умрёт

Максим Левченко.

Напомним, что правительство Северной столицы заявило, что  кинотеатры и фуд-корты Петербурга останутся закрытыми до 30 августа.

Ранее мы сообщали о том, что потери туристического рынка в Петербурге составили 90%.

Фото:галерея/вк

Теги: александр беглов, коронавирус в спб, ограничения из-за пандемии
Категории: Лента новостей,

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