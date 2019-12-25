  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кинотеатры и фуд-корты Петербурга откроют 30 августа
Сегодня, 8:05
109
IRINA_CHALKINA

Кинотеатры и фуд-корты Петербурга откроют 30 августа

0 0

Сады и школы 1 сентября вернутся к работе в обычном режиме.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что кинотеатры и фуд-корты Петербурга останутся закрытыми до 30 августа. Градоначальник Северной столицы Александр Беглов напомнил горожанам, что "эпидемия продолжается" и "вирус не отступил".

Открытие кинотеатров, фуд-кортов и "островков" в торговых центрах власти считают преждевременным. Также в Петербурге сохраняется запрет на проведение спортивных, культурных, зрелищных и других массовых мероприятий.

Кроме того, закрыты ночные клубы, мини-зоопарки и детские игровые комнаты.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Пулково отменили 26 рейсов.

Фото:pixabay

Теги: кинотеатры, коронавирус в спб, фуд-корты спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии