Петербургские астрономы выяснили движение млечного пути

С помощью полученных сведений теперь можно уточнить строение и динамическую модель звезд.

В среду, 7 августа, стало известно, что астрономы из из Петербургского государственного университета выяснили движение млечного пути. Об этом сообщил исполняющий обязанности заведующего кафедрой астрономии Сергей Петров.

Ученые детально проанализировали данные европейского космического телескопа Gaia.

С помощью этого телескопа получены снимки звездного неба и по результатам этой работы наши сотрудники смогли более детально определить координаты нескольких миллионов звезд и их движение в пространстве отметил Петров

По словам астрономов, новые данные дают шанс изучить строение и динамическую модель звезд. Кроме того, ученые смогут выдвинуть новые предположения относительно точного строения нашей галактики.

Ранее мы сообщали о том, что ученые обнаружили гигантского попугая-каннибала.

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