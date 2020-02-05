Петербургские архитекторы оценили снос СКК как акт вандализма

С обращением выступил Санкт-Петербургский союз архитекторов.

Сообщество городских архитекторов оценило результаты демонтажа крыши СКК "Петербургский", который привел к почти полному обрушению комплекса 31 января. На официальном сайте организации опубликовано обращение, в котором эксперты называют причиной ЧП "техническую некомпетентность ответственной группы при осуществлении своего преступного в культурологическом отношении замысла".

В союзе настаивают на восстановлении основной конструкции СКК при строительстве новой арены и надеются на расследование обстоятельств ЧП.

Ранее девять петербургских депутатов направили губернатору Александру Беглову письмо с требованием расторгнуть концессионное соглашение с ООО "СКА-Арена".

Парламентарии подписали обращение после обрушения крыши СКК "Петербургский" в ходе демонтажа, отметив, что разрушительные работы начались именно в день подачи заявления на включение здания в реестр выявленных объектов культурного наследия. Депутаты настаивают на том, чтобы остатки здания СКК включили в упомянутый реестр, восстановили облик здания и привлекли к ответственности виновников в разрушении комплекса.

В пятницу, 31 января, в СКК на проспекте Юрия Гагарина рухнула демонтируемая крыша. По словам пресс-службы МЧС, в обломки превратилось 80% конструкций стен и кровли, приблизительная площадь обрушения – 25-28 тысяч квадратных метров. Погиб один человек.

Видео: Piter.tv