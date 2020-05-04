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Студенты-архитекторы займутся модернизацией Дороги жизни в Ленобласти
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Студенты-архитекторы займутся модернизацией Дороги жизни в Ленобласти

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Студенты архитектурных факультетов вузов России примут участие в конкурсе по модернизации Дороги жизни в Ленинградской области.

Творческие группы профильных вузов России подтвердили свое участие в архитектурном студенческом конкурсе по разработке концепции модернизации Дороги жизни в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Несколько групп уже посетили мемориальный комплекс, чтобы лучше понимать проблемы и возможности для творчества. На Дороге жизни побывали студенты ГАСУ (Санкт-Петербург), творческая группа студентов МАРХИ (Москва), ранее комплекс посетили студенты Горного университета и Политеха, о желании посетить объекты сообщили в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л.Штиглица. 

Проект организации "Развитие" получил поддержку губернатора Ленобласти и объединил молодых архитекторов для поиска лучших решений для модернизации уникального военного мемориала.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти создадут тематический парк вокруг блокадного мемориала.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: архитекторы, дорога жизни, ленобласть
Категории: Лента новостей, Культура, Общество, Новости Ленинградской области,

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