Студенты-архитекторы займутся модернизацией Дороги жизни в Ленобласти

Студенты архитектурных факультетов вузов России примут участие в конкурсе по модернизации Дороги жизни в Ленинградской области.

Творческие группы профильных вузов России подтвердили свое участие в архитектурном студенческом конкурсе по разработке концепции модернизации Дороги жизни в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Несколько групп уже посетили мемориальный комплекс, чтобы лучше понимать проблемы и возможности для творчества. На Дороге жизни побывали студенты ГАСУ (Санкт-Петербург), творческая группа студентов МАРХИ (Москва), ранее комплекс посетили студенты Горного университета и Политеха, о желании посетить объекты сообщили в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л.Штиглица.

Проект организации "Развитие" получил поддержку губернатора Ленобласти и объединил молодых архитекторов для поиска лучших решений для модернизации уникального военного мемориала.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти создадут тематический парк вокруг блокадного мемориала.

Фото: администрация Ленобласти