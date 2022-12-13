В Ленобласти создадут тематический парк вокруг блокадного мемориала

Парк хотят разделить на три зоны, каждая из которых посвящена 1941, 1942 и 1943 годам.

У мемориала "Разорванное кольцо" планируют разбить небольшой парк. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал директор музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" Ленинградской области Юрий Щеглов.

Нам был передан земельный участок, прилегающий к мемориалу "Разорванное кольцо" у Ладожского озера. Было принято решение на этом участке разбить небольшой парк, посвященный блокаде и обороне Ленинграда. Юрий Щеглов

Парк хотят разделить на три зоны, каждая из которых посвящена 1941, 1942 и 1943 годам. Там же появятся две смотровые площадки с выходом к Ладожскому озеру и выход к мемориалу.

Работы планируется провести за счет средств бюджета Ленинградской области. Небольшую часть работ по благоустройству могут перенести на 2024 год.

Фото: пресс-служба музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни"